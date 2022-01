Covid-19. Açores vão seguir regras da DGS e isolar apenas casos positivos nas escolas

O secretário da Saúde do Governo açoriano revelou hoje que as escolas da região vão adotar as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS), que determinam apenas o isolamento dos casos positivos de covid-19, em vez da turma inteira.