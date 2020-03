Covid-19 ameaça planos de prolongamento do mandato de Putin

Há 20 anos no poder, Vladimir Putin procura agora contornar a lei russa de limitação de mandatos e continuar a liderar o país até 2036.A lei russa proíbe o Presidente de efetuar mais de dois mandatos, mas a emenda em questão autoriza que a contagem de mandatos presidenciais de Putin seja reposta a zero no final do atual.Apesar de o Kremlin ainda não ter anunciado um adiamento da votação, as autoridades eleitorais discutem soluções para obter o voto da população numa altura em que as autoridades de saúde alertam para um isolamento social.“A votação está agendada para 22 de abril, mas a saúde da população do país é mais importante”, disse o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov., acrescentou.

Covid-19 “sob controlo”

Na segunda-feira,Apesar de os números continuarem a aumentar, estes não deixam de levantar questões de curiosidade por serem imprevisivelmente baixos.Para justificar estes números,O país registou o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus em janeiro e logo nessa altura fecharam as fronteiras com a China e criaram zonas de quarentena. Especialistas dizem que esta rápida tomada de decisões pode ser a explicação para o baixo número de casos em comparação com outros países.