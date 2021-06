Covid-19. Brasil com mais 761 mortes e 38.903 novos casos em 24 horas

De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde,, mês em que a doença chegou a solo brasileiro.O Ministério da Saúde não procedeu à habitual indicação dos números oficiais da covid-19 no país, com os seus "sites" oficiais a apresentarem problemas técnicos.A taxa de incidência da doença no Brasil é agora de 240 mortes e 8.550 casos por 100 mil habitantes.A unidade federativa brasileira mais afetada continua a ser São Paulo, que concentra 3.587.646 diagnósticos de Sars-CoV-2 e 122.258 vítimas mortais desde que a doença que chegou ao país.





Problemas na vacinação







Mais de 300 postos de vacinação contra a covid-19 ficaram nesta segunda-feira sem imunizantes na cidade de São Paulo.Face a essa situação, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu suspender a campanha de vacinação na cidade.Até ao momento, apenas 11,5% da população brasileira está totalmente imunizada contra a covid-19. A primeira dose foi aplicada em 64.436.634 pessoas, o que corresponde a 30,43% da população do país.