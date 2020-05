Covid-19. Combinação de três antivirais poderá ajudar à recuperação de doentes

O médico Kwok-Yung Yuen e os seus colegas da Universidade de Hong Kong têm testado os medicamentos ritonavir e lopanivir, habitualmente usados em pacientes com VIH, juntamente com o antiviral ribavirin e uma outra medicação utilizada em doentes com esclerose múltipla.Os pacientes que foram submetidos a esses testes tinham sintomas de ligeiros a moderados e foram tratados sete dias depois de testarem positivo para a Covid-19.

Os investigadores acrescentaram que os efeitos secundários do conjunto de medicamentos foram muito poucos.

Além disso,Aqueles que apenas receberam os medicamentos para a VIH e não os restantes, testaram negativo após 12 dias.“A tripla terapia antiviral foi segura e superior à administração de apenas ritonavir e lopanivir, conseguindo aliviar sintomas e encurtar a duração da disseminação do vírus no corpo, reduzindo ainda o tempo de internamento hospitalar dos pacientes com sintomas ligeiros a moderados”, explica o estudo publicado na revista científicaAtualmente, o único medicamento autorizado para o tratamento de doentes com Covid-19 é o antiviral remdesivir, que também tem ajudado na recuperação. Muitos hospitais queixam-se, porém, de não terem acesso a esse medicamento.

“Não temos o luxo do tempo”

Peter Chin-Hong, médico que está a tratar pacientes com Covid-19 na Califórnia, acredita que este estudo oferece esperança na luta contra a pandemia. “A investigação é muito refrescante porque nos diz que o remdesivir não é o único medicamento que existe e que pode haver outras opções disponíveis”, afirmou à CNN., explicou. “Talvez possamos usufruir deles enquanto não houver uma solução mágica”.Muitos grupos de investigadores estão neste momento a testar combinações de medicamentos que possam ser eficazes contra a Covid-19, apesar de todos concordarem que essa não será uma cura para a doença., considerou Chin-Hong. “Este é um dos casos em que estamos a ensinar novos truques a velhos medicamentos.Temos de usar aquilo que já temos”.O novo coronavírus já infetou quase quatro milhões de pessoas em todo o mundo, das quais 274 mil são vítimas mortais. O número de recuperados é agora superior a um milhão.