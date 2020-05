Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a pandemia da Covid-19 no país e no mundo.

Mais atualizações

9h16 - Protocolo sanitário para regresso do futebol está quase concluído







O primeiro-ministro disse na sexta-feira que os clubes da I Liga de futebol oferecem "todas as condições" para garantir a segurança dos intervenientes, frisando que o protocolo sanitário está perto de ser concluído





8h50 - Perda drástica de rendimentos para os mais frágeis







Um quarto das famílias que viviam com valores até 650 euros por mês perderam todo o rendimento durante a pandemia. A conclusão é de um inquérito da Escola Nacional de Saúde Pública divulgado este sábado.



Entre quem ganha mais de 2.500 euros só 6% perderam o rendimento.



O estudo alerta que as consequências económicas da Covid-19 e do confinamento vão afetar sobretudo os que já eram mais frágeis ao nível do emprego e reduzindo as fontes de rendimento.



Mais de metade dos portugueses inquiridos (52%) dizem não ter tido perdas de rendimento, mas nos agregados familiares que tinham entre 650 e 1000 euros disponíveis a percentagem desce para 44%.





"Os dados preliminares parecem indicar que a infeção por Covid-19 é marcadamente desigual, afetando de forma mais acentuada os concelhos e países que já têm um perfil socioeconómico mais precário e podendo mesmo exacerbar as vulnerabilidades socioeconómicas pré-existentes ao nível individual", sublinha o estudo.







8h37 - Primeiro-ministro admite a realização da festa do Avante











Em entrevista ao Porto Canal, António Costa disse que a atividade política dos partidos "não está proibida" e por isso a festa do Avante pode ser realizada, desde que cumpra as orientações da Direção Geral da Saúde.





8h10 - EUA. Mais de 1600 mortos nas últimas 24 horas







Os Estados Unidos registaram 1.635 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para mais de 75 mil o número total de óbitos no país desde o início da epidemia.





Mais 29.079 novos casos da covid-19 foram identificados nas últimas 24 horas, enquanto cerca de 200 mil pessoas foram declaradas curadas.





Os Estados Unidos continuam a ser o país mais atingido pela Covid-19, tanto em número de mortos como em número de casos diagnosticados. Foram declarados desde início da pandemia mais de 1,28 milhões de casos só em território norte-americano.



A situação em Portugal





Em Portugal, morreram 1.114 pessoas das 27.268 confirmadas como infetadas, e há 2.422 casos recuperados, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia.





O país está desde domingo em situação de calamidade devido à pandemia de Covid-19, depois de 45 dias em estado de emergência, que vigorou entre 19 de março e 2 de maio. O novo contexto permitiu a reabertura de alguns espaços e atividade económica.







Em termos económicos, o FMI prevê uma recessão em Portugal de 8% e uma taxa de desemprego de 13,9% em 2020.



Já Bruxelas, estima uma contração da economia nacional de 6,8%, menos grave do que a média europeia, mas projeta uma retoma em 2021 de 5,8% do PIB, abaixo da média da UE (6,1%) e da zona euro (6,3%).



O quadro internacional





A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 272 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios nos últimos meses.





Desde que a doença foi detetada, primeiro na China, e depois no resto do mundo, os Governos de vários países apelaram ao confinamento e mandaram para casa mais de metade da população mundial, encerrando também o comércio não essencial. O tráfego aéreo também foi drasticamente reduzido e a economia mundial tem setores inteiros completamente paralisados.







Face à diminuição de contágios e de doentes nos cuidados intensivos, mas também às dificuldades económicas, nas últimas semanas têm sido vários os países que têm tentado o desconfinamento, com planos de redução das medidas de restrição.