Quenda e Mora entre os melhores fora das `big five` nascidos em 2006 ou depois

O extremo do Sporting, de 18 anos, que na próxima temporada irá representar o Chelsea, da Liga inglesa, uma das 'big five', juntamente com Itália, França, Alemanha e Espanha, ficou em segundo do ranking elaborado pelo CIES, sendo superado apenas pelo neerlandês Givairo Read, de 19, do Feyenoord.



O ganês Caleb Yirenkyi, também com 19 anos, que veste as cores dos dinamarqueses do Nordsjaelland, fecha o pódio, logo à frente do médio do FC Porto Rodrigo Mora, de 18, com o companheiro de equipa Victor Froholdt, de 19, a aparecer na 11.ª posição.



Neste ranking, mas longe dos lugares cimeiros, constam ainda o brasileiro William Gomes, de 19, igualmente do FC Porto, e o português João Simões, de 18, do Sporting.

