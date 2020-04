Covid-19. Como os países estão a tentar voltar à normalidade

Como e quando o mundo regressará à normalidade são perguntas para as quais ainda não existem respostas. Especialistas explicam que tudo depende da evolução da epidemia e queOs testes de imunidade são agora uma das prioridades de forma a se perceber quantas pessoas ficaram imunes depois de terem estado infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Desta forma, os testes permitem detetar o grupo de pessoas que podem ficar livres das restrições impostas e voltar à sua rotina e trabalho, ajudando o país a regressar à sua rotina.

Itália, que regista o maior número de mortes associadas à Covid-19 a nível mundial, tem vindo a demonstrar ultimamente uma tendência sustentada de estabilização. No sábado, o país registou pela primeira vez uma redução do número de doentes nos cuidados intensivos e de mortos.

Apesar dos primeiros sinais positivos nos últimos dias, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, sublinhou que aConte explicou que estas mesmas medidas “não podem ser aliviadas de momento” e prolongou o confinamento até 13 de abril.“A mensagem mais importante a transmitir aos nossos cidadãos é que permaneçam em casa o máximo possível. Se houver necessidade de sair, trabalhar ou fazer compras, respeitem as regras de segurança. Estamos a pedir ao nosso povo um grande sacrifício, estou ciente disso, mas este é o único caminho. Quanto mais respeitamos as regras, mais cedo sairemos da emergência”, anunciou o primeiro-ministro de Itália."Temos de conviver com o vírus. Pelo menos até termos uma vacina ou uma cura", concluiu.

Uso generalizado de máscara

Em entrevista aos diários, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, anunciou quais as medidas a serem implementadas em Itália. Explicou que o Governo pretendepara que cada caso identificado possa ser triado para tratamento, assim comoO plano do governo prevê também ae a afetação de determinados hospitais para tratamento exclusivo da Covid-19, que se manterão abertos para a eventualidade de uma segunda vaga de infeções, por forma a que outros hospitais possam voltar a dedicar-se a tratar os outros doentes.Quando for possível uma retoma da atividade económica,, se bem que com limites ao número de pessoas atendidas.e, quando o puderem fazer, terão de assegurar uma distância de segurança de pelo menos um metro entre clientes e funcionários.As pessoas que queiram regressar a Itália - segundo números oficiais, pelo menos 200.000 italianos - deverão fazer quarentena e apresentar à entrada do avião, comboio ou autocarro, uma declaração sob compromisso de honra indicando a morada onde vão respeitar a quarentena.Relativamente aos transportes públicos, o governo italiano explica que deverão manter uma lotação baixa, com a entrada de pessoas controlada por funcionários, a manutenção da distância entre passageiros e a ocupação máxima de um lugar em cada dois.

Espanha a ver “a luz ao fim do túnel”

No caso espanhol, o esquema parece ser semelhante ao italiano, na medida em que, no país vizinho, também se mantém a tendência da diminuição das vítimas mortais. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tem agora um discurso um pouco mais otimista:Especialistas consultados por El País são unânimes na questão de que o levantamento das restrições tem de ser gradual e poderão ser diferentes para as várias camadas da população.Aos idosos, por exemplo, ou pessoas com certas doenças, é provável que seja exigido um isolamento mais prolongado em comparação com jovens saudáveis. O epidemiologista Antoni Trilla fala na possibilidade de ser permitido um regresso à normalidade para aqueles que já estiveram infetados e tenham ganho imunidade, depois de passarem pelo teste.Alguns epidemiologistas defendem ainda que poderá existir uma diferenciação na aplicação de medidas por comunidades, uma vez que a realidade de cada uma é diferente.

As primeiras saídas à rua não parecem estar para breve, principalmente depois de Pedro Sánchez ter anunciado o prolongamento do estado de emergência por mais duas semanas, até 26 de abril, e de ter reconhecido que provavelmente será necessária uma outra renovação. Depois dos EUA, Espanha é o país com maior número de infetados a nível mundial (130.759). Há a registar 12.418 mortos e os recuperados são mais de 38 mil.







Os especialistas mostram-se, no entanto, otimistas de que em breve serão permitidos pequenos passeios individuais e levar as crianças à rua.mesmo que seja perto de casa e em distâncias curtas, desde que garantam que o distanciamento social é cumprido”, afirmou Pere Godoy, presidente da Sociedade Espanhola de Epidemiologia.Em relação ao trabalho, a data de regresso não poderá ser igual para todos. “Acho que é necessário facilitar o regresso ao trabalho o mais rapidamente possível por parte dos mais jovens e daqueles que estão imunes. Entre outras razões, para tentar suportar a economia que nos sustenta a todos nós”, afirmou José María Martin Moreno, professor de Medicina e Saúde Pública da Universidade de Valência.

Os especialistas concordam que o teletrabalho deverá ser prolongado até ao final do estado de emergência, nos casos em que tal seja praticável.







Tal como em Itália, os bares e restaurantes serão dos últimos a reabrir. Os especialistas consideram que numa primeira medida será necessário reduzir a capacidade destes estabelecimentos.

Regresso da vida social é ponto mais complexo

Tal como explicaram ao jornal espanhol, é muito difícil prever datas em que poderão ser realizados espetáculos ou concertos.“Com as aglomerações sociais, seria extremamente cauteloso e não as permitiria ao longo do mês de maio porque existe o risco de amplificação da doença e é precisamente isso que queremos evitar”, explicou Daniel López Acuña, ex-diretor de um gabinete de crise sanitária da Organização Mundial de Saúde (OMS).E em relação ao Verão?, responde Trilla a El País. Sobre as idas à praia, a maioria acredita que será possível.explicou Rodríguez Artalejo, professor de medicina na Universidade Autónoma de Madrid.

Martin Moreno sublinha que será, no entanto, um Verão diferente: “A densidade a aglomeração diminuirá, principalmente em locais fechados. Mas espero que possamos ir à praia e estou convencido de que teremos muitas oportunidades de viver a vida com intensidade e de desfrutar de um dos benefícios deste período de isolamento: a melhor qualidade do ar e da água com a diminuição da poluição”.



E em Portugal?

No caso português, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou durante a conferência de imprensa de sábado que não existe “ainda uma luz concreta, exata, ao fundo do túnel”.



Marta Temido considera que existe apenas “uma expectativa” e explicou que o regresso à normalidade é uma questão “muito complexa” e que “não há uma data simples” para o fim das medidas de restrição.



“Tem de ser analisado dia a dia, dado a dado, medida a medida. Não há resposta de ‘sim’ ou ‘não’ em relação a nenhuma data”, sublinhou Temido, ao mesmo tempo que salientou a importância de serem mantidas as medidas de contenção.



“Não é uma corrida de 100 metros, é uma longa maratona. Temos de dosear as nossas forças, as nossas expetativas e o nosso esforço. Precisamos de continuar, precisamos mesmo de continuar a aplicar as medidas de contenção e de mitigação”, alertou Marta Temido.



No entanto, nessa mesma conferência de imprensa, foi anunciado que o regresso à normalidade está a ser avaliado:



“Neste momento, hoje mesmo, um grupo de académicos e cientistas está a fazer estudos para poder responder melhor às dúvidas, em que datas podemos retirar algumas medidas de contenção, para voltarmos à vida normal sem risco”, comunicou a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas.