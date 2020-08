Covid-19. Equador prolonga estado de emergência até 13 de setembro

", afirmou Moreno, numa mensagem difundida na rede social Twitter.O Equador, um dos países mais afetado pela pandemia da covid-19, contou já mais de seis mil mortos, numa população de 17,5 milhões de habitantes. Os principais focos de contágio são Quito e Guayaquil, grande cidade costeira.Em meados de maio, as regras do confinamento no país foram aliviadas, mas continuaram em vigor, na maioria das províncias, as proibições de grandes concentrações, ou a venda de álcool aos fins de semana.

O estado de emergência permitiu ao governo manter várias restrições, incluindo o recolher obrigatório e a mobilização das forças armadas, bem como a suspensão de algumas liberdades, como a de reunião.