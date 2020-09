Covid-19. Escolas abertas em Espanha a partir de hoje

Espanha é, desde o início da pandemia, um dos países europeus mais afetados pela Covid-19, e durante o verão os números continuaram a aumentar. Ainda assim, e com quase meio milhão de infetados em todo o país, cerca de 8,3 milhões de crianças e jovens voltam à escola para mais um ano letivo a partir desta segunda-feira.







Creches, escolas, faculdades e a maioira dos institutos de ensino estiveram fechados desde meados de março, quando o governo de Pedro Sánchez declarou estado de emergência para conter a pandemia.





Agora o ano letivo retoma, progressivamente, mas com orientações e regras de segurança e higiene novas: os alunos devem todos usar máscara, a partir dos seis anos de idade, em todas as instituições, a temperatura de cada aluno, professor e funcionário será medida antes de entrar, as salas de aula serão frequentemente desinfetadas, são precisos mais professores para ter turmas mais pequenas e deve-se garantir que os alunos estão afastados uns dos outros pelo menos com 1,5 metros de distância. Há ainda comunidades autónomas que vão testar frequentemente os professores.







Mas, de acordo com a imprensa espanhol, as escolas não têm professores suficientes para cumprir as recomendações dos ministérios da Educação e da Saúde e retomar com segurança as aulas presenciais.





Segundo as orientações das autoridades espanholas devem estar apenas 20 alunos por cada sala de aula, mas o número escasso de professores pode comprometer essa regra.





Perante estas incertezas e o receio de já estarem a enfrentar uma segunda vaga da pandemia, muitos sindicatos de professores e organizações de pais e estudantes receiam que várias famílias não levem as crianças para a escola com medo de contágio.



Espanha já estará na segunda vaga





Um estudo desenvolvido por um hospital e uma universidade da Catalunha, divulgado este fim-de-semana, defende que Espanha já está a enfrentar uma "segunda vaga" da pandemia do novo coronavírus.



Neste estudo, assinado pelo Hospital Universitário Germas Trias i Pujol, de Badalona (Barcelona), e pela Universidade Politécnica da Catalunha, os investigadores questionam-se por que razão Espanha está a liderar o número de novos casos de infeção nesta "segunda vaga", uma vez que é um país com altas temperaturas e com fortes costumes culturais que privilegiam as atividades ao ar livre.



O relatório menciona que a taxa de contágio é 20 vezes mais baixa em espaços ao ar livre quando comparada com a incidência em espaços fechados.



Para os investigadores, a chave para compreender a atual situação em Espanha passa pelo facto de o país ter levantado as restrições à mobilidade, especialmente entre províncias, antes que os outros países da União Europeia, numa altura em que "a taxa de casos positivos podia ser três vezes superior ao que estava a ser efetivamente detetado".



E como tal, frisaram os investigadores, a atividade social aumentou significativamente - daí o receio de muitas famílias com o início das aulas e o regresso à escola.



Intitulado "Análise e previsão da covid-19 para a União Europeia (UE) – Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) – Reino Unido, na tradução em português", o estudo adverte ainda as autoridades europeias de que o atual momento é crucial para travar uma segunda vaga por toda a Europa.