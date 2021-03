Covid-19. EUA com 2.608 mortos e 63.816 novos casos

Os Estados Unidos são o país com mais mortes devido à covid-19 e também com mais casos de infeção.A Califórnia é agora o estado com mais mortos (52.847), seguido de Nova Iorque (47.935), Texas (44.458), Florida (31.261), Pensilvânia (24.134), Nova Jersey (23.449) e Illinois (22.853).Em número de casos confirmados, a Califórnia é também o mais afetado, com 3.579.273 infeções desde o início da pandemia, seguindo-se o Texas (2.675.427), Florida (1.924.109), Nova Iorque (1.663.248) e Illinois (1.191.440).O presidente norte-americano, Joe Biden, estimou que a doença venha a causar mais de 600 mil mortos no país.Por seu lado, o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 575 mil mortos até junho.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.549.910 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.