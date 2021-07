Covid-19. França lança "passe de saúde" quando o número de novos casos aumenta

A medida entrou em vigor um dia depois de França ter registado 18 mil novas infeções em 24 horas. Na passada semana a média era de sete mil casos diários, o que representa um aumento de 150 por cento. A variante Delta, detetada pela primeira vez na Índia, já está disseminada por todo o país.

Os planos para o “passe de saúde” foram anunciados pelo Presidente Emmanuel Macron no início do mês, assim como a vacinação obrigatória de todos os profissionais de saúde até setembro. No entanto, as sondagens sugerem que há uma hesitação generalizada em relação às vacinas no país.

Os planos de Macron são controversos. E os protestos contra as novas regras levaram a que manifestantes vandalizassem dois centros de vacinação esta semana.A correspondente da BBC em Paris, Lucy Williamson, afirma que os manifestantes apelidam os planos de Macron como “uma ditadura da Saúde”.Se os planos do Governo seguirem em frente, em poucas semanas os franceses não vão poder sentar-se a beber um café em Paris – ou apanhar um comboio – sem a prova de que está vacinado ou imune à Covid-19.A partir desta quarta-feira, sem o documento não é possível entrar em cinemas, teatros, museus e na Disneyland de Paris.Mas o que está a causar maiores protestos é a possibilidade de estender essas restrições aos locais públicos frequentados diariamente – cafés, restaurantes, centros comerciais e transportes públicos.Na passada semana, alguns manifestantes compararam estas restrições do Governo à seleção de Judeus na altura da ocupação nazi em França durante e II Guerra Mundial.Mas a maioria dos franceses parece apoiar o plano, com muitos convictos de que é a única maneira de evitar um novo confinamento.