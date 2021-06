Covid-19. Guiné-Bissau vai enfrentar "sérios problemas de dívida", diz ex-ministro

"Vai haver sérios problemas de dívida porque independentemente da prorrogação da Iniciativa para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) até fim do ano ou por mais algum tempo, mais tarde ou mais cedo a Guiné-Bissau terá de retomar o pagamento da dívida e isso vai obrigar a uma escolha entre o pagamento da dívida e as despesas para o desenvolvimento, nomeadamente na saúde", disse Geraldo Martins, na conferência online sobre "A Pandemia da Dívida: Que Impactos para Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique?".

Na conferência, organizada pela Associação para a Cooperação Entre os Povos (ACEP) e pela Plataforma Portuguesa das ONG para o Desenvolvimento, o antigo governante afirmou que "a questão da austeridade vai colocar-se" devido às dificuldades de financiamento que o país tem.

"Na Guiné-Bissau há um problema de transferência e gestão de recursos, o país até beneficiou da janela de financiamento de 750 milhões de dólares [615 milhões de euros] da União Económica e Monetária Oeste-africana (UEMOA), mas as medidas de proteção social não tiveram lugar, os sistemas de saúde e de educação continuam numa situação precária, e isto coloca questões sobre a liderança política e a necessidade de reforçar a gestão macroeconómica para haver confiança dos parceiros em termos de ajuda pública ao desenvolvimento", argumentou o antigo ministro.

A dívida, concluiu, tem aumentado porque a ajuda que o país tem recebido para sustentar os investimentos para o desenvolvimento não são suficientes e, recentemente, a pandemia de covid-19 teve um impacto muito forte "no setor terciário, por causa das medidas de confinamento, mas também devido à descida do preço do caju, que teve um efeito muito negativo no setor primário".

