Covid-19. Infeções em Espanha triplicaram em apenas duas semanas

A partir dessa data, a incidência da doença foi diminuindo até alcançar, a 25 de junho, o seu número mais baixo até ao momento: 7,74 infeções por cada 100 mil habitantes.Desde então, a tendência inverteu-se e o número não tem parado de subir, especialmente nas últimas duas semanas.“Nestas comunidades a situação é muito preocupante”, lamentou a El Pais o porta-voz da Sociedade Espanhola de Epidemiologia, Fernando Artalejo. “Se não a controlarmos já, teremos um cenário muito complicado”.“Para que se possa interpretar corretamente o aumento da incidência [em toda a Espanha], há que perceber em que medida esse aumento se deve a Aragão e Catalunha e se, excluindo estas comunidades, corresponde a surtos que estejam sob controlo, o que parece ser o caso”, elucidou o especialista.Artalejo sublinhou ainda a importância de se entender o resultado das restrições que essas duas comunidades impuseram para controlarem os surtos., explicou.

Desconfinamento pode estar na origem

O ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, já apelou a que os habitantes de Catalunha e Aragão respeitem as medidas de confinamento parcial decretadas pelas regiões, acrescentando que o seu Ministério as apoia totalmente.O responsável do Executivo de Pedro Sánchez frisou ainda que,e com o aumento das festas e celebrações familiares e entre amigos em eventos e em espaços de diversão noturna.

A subida das últimas semanas é também percetível nas estatísticas da Organização Mundial da Saúde, que aponta para Espanha como o país da União Europeia onde mais está a aumentar o número de novos casos. A OMS compara a incidência acumulada a cada 14 dias em toda a região europeia, que inclui 53 países.





No domingo, Espanha tinha duplicado a taxa de incidência em relação ao número divulgado duas semanas antes, com um aumento de 103 por cento. O país é apenas superado pelo Quirguistão (que registou uma subida de 354 por cento), Montenegro (161 por cento), Luxemburgo (151 por cento) e Israel (147 por cento).

Metade dos casos são assintomáticos

, explicou aoo epidemiologista Ildefonso Hernández. “Em todos os países vemos que, quando se aproximam de uma incidência muito baixa, geralmente ocorrem surtos”.Já o porta-voz da Sociedade Espanhola de Epidemiologia assegurou que não se têm cumprido as recomendações de alguns líderes políticos para que os cidadãos não se desloquem a zonas de alta incidência. “É muito importante usar medidas de proteção onde quer que alguém vá”, aconselhou o especialista, acrescentando queO Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias de Espanha confirmou que a tendência de contágios no país tem sido crescente, mas tentou tranquilizar a população., esclareceu a porta-voz María José Sierra, acrescentando queDesde que o novo coronavírus chegou a Espanha, fez nesse país mais de 282 mil infetados, dos quais 28 mil são vítimas mortais. Até ao momento, cerca de 150 mil pessoas conseguiram recuperar da doença.