Covid-19. Internamentos estão a duplicar a cada oito dias no Reino Unido

segundo dados da Johns Hopkins University of Medicine.



Em entrevista à Sky News, o ministro da Saúde afirmou que o confinamento será sempre o último recurso mas que o Governo fará o que for necessário para combater o vírus.



"O número de pessoas no hospital está a duplicar a cada oito dias mais ou menos ... faremos o que for necessário para manter as pessoas seguras", disse Hancock. "Nós mantemos essas coisas sob revisão."



Questionado sobre um segundo confinamento, afirmou apenas: "Não posso lhe dar essa resposta agora."



Os casos de COVID-19 começaram a aumentar novamente na Grã-Bretanha em setembro, com entre 3.000 e 4.000 testes positivos registados diariamente na última semana.





Mesmo assim, um valor ainda abaixo do que está a acontecer em França, com mais de 10 mil novos casos por dia.



Esta quinta-feira morreram na Grã-Bretanha 21 pessoas pela doença, elevando o total - segundo o método de contabilidade do Governo - para 41.705.



De recordar que mais de 10 milhões de pessoas no Reino Unido já estão em confinamento local.





De acordo com o London Evening Standard, os números de infeções que hoje vão ser revelados mostram um aumento acentuado dos casos em Londres, colocando a capital britânica em risco de restrições à socialização nas próximas duas semanas.





O governo britânico, em particular o primeiro-ministro Boris Johnson, tem sido criticado pela oposição pelas falhas na resposta inicial à pandemia. O executivo tem tido dificuldades em garantir um aumento no número de testes efetuados.