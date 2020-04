Covid-19. Investigadores criticam estratégia desastrosa da Suécia

Um grupo de 22 investigadores escreveu uma carta em que pede medidas imediatas e radicais do governo sueco para controlar a disseminação do novo coronavírus no país e prevenir o possível colapso do sistema de saúde da Suécia. A carta arrasa a estratégia governativa para lidar com a pandemia e acusa as autoridades de saúde de não terem tomado as devidas precauções.