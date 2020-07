Covid-19. Luxemburgo preocupado com aumento de casos junto da comunidade portuguesa

dos 325 novos casos confirmados na última semana, muitos foram identificados na comunidades portuguesa, lusófona e cabo-verdiana. A notícia foi avançada este domingo pelo jornal local Lux24 , que recordou que





Na origem deste aumento de infeções no país podem estar viagens de e para o estrangeiro, festas privadas ou encontros familiares.





Segundo a publicação, as autoridades de saúde estão preocupadas e, por isso, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, vai dar uma conferência de imprensa para "sensibilizar" estas comunidades imigrantes que vivem no país para esta situação, na segunda-feira.





Além da ministra da Saúde luxemburguesa, estará também presente na conferência o embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, e o embaixador de Cabo Verde no país, Carlos Semedo.





Recorde-se que cerca de 602 mil habitantes que o Luxemburgo, 95 mil são portugueses - o que representa cerca de 15 por cento da população total do país.





Nos últimos dias, o Governo luxemburguês tem apelado à responsabilidade de todos e ao fim das festas privadas ou de reuniões familiares, com vista a travar as cadeias de transmissão da Covid-19. As autoridades continuam também a sensibilizar as populações para seguirem as orientações oficiais, como o uso de máscara e o distanciamento social.



Na semana passada, o primeiro-ministro Xavier Bettel anunciou que está a ser preparado um projecto-lei para impor obrigações legais contra ajuntamentos com mais de 20 pessoas.





Até à data, o Luxemburgo contabiliza um total de 4476 pessoas infetadas pelo novo coronavírus e 110 vítimas mortais.