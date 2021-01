Covid-19. Macau regista 47.º caso da doença

A doente é uma residente de Macau, de 43 anos, que chegou ao território na quinta-feira, num voo oriundo de Tóquio, acrescentou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.", depois de ter obtido resultado positivo em "dois testes rápidos" para a covid-19, de acordo com um comunicado.As autoridades indicaram que, no Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane.Durante este período de observação médica, os residentes vão realizar quatro testes de ácido nucleico, medição diária da temperatura, sem sair do quarto do hotel.

No final desta quarentena, todos ficarão sujeitos a "um período adicional de pelo menos sete dias de autogestão de saúde", indicaram as autoridades.