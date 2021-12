Covid-19. Mais 61.874 pessoas vacinadas com dose de reforço em 24 horas

Já foi administrado esse reforço da imunização contra o coronavírus da covid-19 a 1.722.665 pessoas.



Em paralelo, ascendem a 8.607.115 as pessoas que têm agora a "vacinação primária completa" (duas doses de vacina, na maioria dos casos), mais 3.932 do que na terça-feira.



Receberam a dose de reforço 537.607 idosos com 80 ou mais anos, 590.125 pessoas da faixa entre os 70 e 79 anos e mais 290.859 do grupo entre os 65 e os 69 anos.



Em relação à vacina da gripe, 23.151 pessoas foram inoculadas nas últimas 24 horas, o que faz com que estejam já imunizadas 2.144.071.





Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.587 pessoas e foram contabilizados 1.177.706 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.