Covid-19. Marta temido diz que pico da pandemia deverá ser adiado para final de maio

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

A ministra da Saúde anunciou sábado que o pico da pandemia de covid-19 deverá acontecer no final de maio e que as medidas de contenção social estão a conseguir abrandar a curva de infeções.