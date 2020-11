Covid-19. Milhares de chineses esperam horas em filas para receber vacinas ainda em ensaios

Em julho, a China autorizou o uso de emergência de três vacinas desenvolvidas por empresas chinesas (Sinovac e Sinopharm) a trabalhadores essenciais, como profissionais de saúde, e a pessoas incluídas nos grupos de alto risco de infeção por Covid-19. O uso de emergência destas vacinas na China foi aprovado e recebeu o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) após uma rigorosa deliberação.

A OMS pressupõe a distribuição de vacinas ainda em estudo durante emergências de saúde pública, como a pandemia de Covid-19, mas sob uma série de requisitos e regras.





No entanto, desde julho, a China tem alargado cada vez mais o grupo de pessoas a quem as vacinas experimentais são administradas, apesar de nenhuma ter sido oficialmente aprovada e nem ter cumprido os testes necessários para assegurar a sua eficácia e segurança. O grupo passou também a incluir funcionários de empresas do setor público que tenham de viajar para o estrangeiro em trabalho, políticos e executivos. Testemunhas descrevem filas intermináveis em hospitais por parte de pessoas que procuram receber uma dose da injeção e admitem que as vacinas estão a ser disponibilizadas a qualquer um que esteja disposto a pagar cerca de 350 dólares por duas doses.

e é, por isso, crucial que as vacinas sejam administradas à população apenas quando todas as fases dos ensaios estiverem concluídas e os resultados forem analisados por autoridades nacionais e internacionais.A preocupação por parte das autoridades e especialistas em saúde não parece, porém, ser partilhada pela população chinesa, que tem procurado em massa estas vacinas. Tal como descreve o New York Times , a campanha de vacinação na China tem corrido surpreendentemente bem.Ethan Zhang, de nacionalidade chinesa, trabalha na Costa do Marfim e decidiu participar nesta campanha em Yiwu. Depois de uma espera de quatro horas no hospital, Zhang conseguiu ser vacinado e expressou pouca preocupação pelo facto de a vacina que recebeu estar ainda em fase de testes.“Sinto-me mais aliviado agora que tenho proteção”, disse Zhang aacrescentou.

“Esta vacina faria mais bem do que mal”

Esta grande procura está a preocupar o Governo chinês e as empresas responsáveis pela produção de vacinas para a Covid-19. Temem que venham a ter dificuldades na futura distribuição, tanto dentro da própria China, como no exterior, para aqueles países que já encomendaram doses das vacinas.Ao, a jovem médica garantiu que não teve nenhuma reação adversa após a vacinação, levando-a a defender que “não existe margem para dúvidas sobre a segurança da vacina desenvolvida pela China”.. Eden Huang, um estudante de 19 anos que chegou recentemente a Amesterdão, tentou por quatro vezes inscrever-se quando a Sinopharm anunciou que estava a permitir que os alunos assinalassem o seu interesse em receber uma vacina.“Estou muito ansioso”, disse Huang ao, acrescentou. O jovem estudante disse ainda não estar preocupado com quaisquer problemas de segurança da vacina, citando relatos de que as vacinas foram testadas em mais de 60 mil pessoas. “Esta vacina faria mais bem do que mal”, afirmou Huang.Para aqueles que, como Huang, têm menos sorte em inscrever-se nas campanhas de vacinação, existe sempre a hipótese de comprar a revendedores que se têm aproveitado desta grande procura por vacinas para cobrar entre 600 a 1.500 dólares por uma marcação.

Formulários de consentimento não divulgam “com clareza” os riscos

Uma vez que as vacinas ainda não foram aprovadas, a sua injeção envolve grandes riscos. Para além de as pessoas que receberam a vacina correrem o risco de desenvolver sintomas secundários graves, podem também ser impedidas de, no futuro, receberem uma vacina já aprovada cientificamente porque já foram injetados com outra.Por sua vez, estes potenciais riscos parecem não estar a ser divulgados na China., disse Yanzhong Huang, investigador de saúde global no Conselho dos Negócios Estrangeiros, nos EUA, e especialista em saúde na China.Para além disso, os especialistas alertam que as doses nem sempre estão a ser administradas da forma correta. Ethan Zhang, por exemplo, recebeu duas doses da vacina a 26 de setembro, uma em cada braço. No entanto, as duas doses deveriam ter sido administradas com um intervalo de 14 ou 28 dias. Ao, Zhang admitiu que estava com pressa de viajar e não queria ter de voltar a Pequim para receber a outra dose.“O país diz que esta vacina está Ok, por isso eu acho que é melhor apenas tomá-la”, disse Zhang.. Em meados de agosto, um oficial de saúde avançou que estavam a considerar expandir o programa de uso de emergência para prevenir eventuais surtos de Covid-19 durante o outono e inverno.Nos últimos meses, a China tem registados números de novos casos muito inferiores àqueles que têm sido observados no resto do mundo, principalmente na Europa, que está no epicentro da segunda vaga da epidemia. No entanto, o vírus SARS-CoV-2 ainda está presente na China, que enfrenta agora uma maior ameaça por parte do exterior. Nos últimos dias, o país onde a Covid-19 surgiu tem registado apenas novos casos importados.

Nas últimas 24 horas, o país somou oito novos casos, todos oriundos do exterior. Desde o início da pandemia, a China registou 86.346 infetados, dos quais 81.338 recuperaram da doença.

Apesar de ainda não existir nenhuma vacina aprovada e pronta para ser administrada, vários ensaios clínicos estão agora nas fases finais e algumas farmacêuticas, como a Pfizer e a Moderna, anunciaram recentemente níveis de eficácia das vacinas acima dos 90 por cento. No entanto, estes são ainda resultados provisórios e especialistas pedem cautela na análise destes números.