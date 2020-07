Covid-19. Milhares de trabalhadores marroquinos retidos em Espanha

, de acordo com um comunicado lançado por um grupo de organizações não-governamentais de Direitos Humanos espanholas e marroquinas.Na quinta-feira, a situação levou um grupo de 15 mulheres a realizar um protesto na cidade de Cartaya, em Huelva. “Estamos aqui sem trabalho, não temos nada, o dinheiro que tínhamos já o enviámos para as nossas famílias”, lamentaram, segundo um vídeo obtido pela CNN através de um grupo de ativistas., apelou uma das mulheres no protesto. “As nossas crianças estão sozinhas em Marrocos, não têm ninguém que cuide delas, precisamos de voltar”.O ministro marroquino dos Negócios Estrangeiros já garantiu que, uma vez que oscom destino a Marrocos vão partir apenas dos portos de Sète, em França, e Genoa, em Itália – ambos a mais de mil quilómetros de distância de Huelva.Além disso, quem queira viajar em algum dessesou em voos para Marrocos terá de fornecer os resultados negativos de um teste de diagnóstico à Covid-19 com menos de 48 horas, assim como cumprir com medidas de higiene que ainda não foram especificadas pelo Governo marroquino. Mas muitas das mulheres não possuem os recursos nem para realizar os testes, nem para comprarem voos ou para se deslocarem até aos portos de onde partem os

Condições de habitação preocupam ativistas

A Interfresa, uma das maiores associações agroalimentares de Espanha, contou que algumas das trabalhadoras chegaram ao país vizinho em dezembro, antes sequer de o novo coronavírus ter sido noticiado. A entidade tem estado “em contacto diário” com os governos de Espanha e de Marrocos para garantir os direitos das trabalhadoras.Madrid e Rabat assinaram, em 2001, um acordo que garante aos trabalhadores sazonais vistos temporários para a colheita de fruta em Espanha. Agora, tendo em conta as circunstâncias,“Estamos em contacto permanente com as autoridades marroquinas. É uma operação complexa e os detalhes ainda não foram definidos”, disse à CNN na quinta-feira um porta-voz do Ministério espanhol dos Negócios Estrangeiros.Já um porta-voz do governo regional da Andaluzia, onde se localiza a província de Huelva, avançou quee os seus empregadores concordaram em deixá-los permanecer nos alojamentos onde estavam durante a época da apanha da fruta.Várias organizações de Direitos Humanos espanholas têm, no entanto, expressado preocupação em relação às condições de habitação dos trabalhadores. “, e recebem uma grande concentração de pessoas em espaços muito pequenos”, lamentou uma porta-voz da ONG Mujeres 24h.“Quando choveu, [os trabalhadores] disseram-nos que ficaram molhados e, agora com o calor, tiveram de dormir no exterior das habitações”, revelou a entidade, acrescentando que muitos dos espaços não têm água nem eletricidade.