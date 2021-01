Covid-19. Oposição denuncia que mais de 2.000 pessoas morreram na Venezuela

", disse, na terça-feira, o médico e ex-deputado José Manuel Olivares.Nomeado "comissário para a saúde" pelo líder opositor Juan Guaidó, Olivares explicou, numa reunião "online" que "a Venezuela tem sido o pior país" no tema da covid-19, devido a "improvisações, negócios, mentiras e arrogâncias" do regime.A oposição insistiu que a Venezuela "detém o recorde de ter realizado menos testes" da América Latina e que o país "está a ver as consequências" da flexibilização de dezembro, que disse ter tido fins eleitoralistas.", frisou.Olivares acrescentou que" porque "nem todos equipamentos foram distribuídos pelo território, para fazer um diagnóstico rápido, oportuno, controlo da pandemia e isolamento dos casos".Por outro lado, precisou queEnquanto países do continente, como Argentina, Chile, Equador, Estados Unidos, Brasil e várias ilhas das Caraíbas, "já começaram com, porque o regime continua empenhado na vacina russa Sputnik V" que não faz parte do Mecanismo de Acesso Mundial a Vacinas (Covax), nem certificação da OMS, questionou a oposição venezuelana., afetando uma população que, além de não contar com materiais médicos para outras patologias, tão pouco tem como enfrentar a covid-19".De acordo com os dados oficiais, a Venezuela contabilizou 124.112 casos de covid-19, dos quais 3.292 são assintomáticos.

Há ainda 1.154 mortes associadas à doença e 116.365 recuperados.