Covid-19. Segredo da China no combate ao coronavírus tem um nome: rigor

Foto: Reuters

É esta a leitura feita por um português, que vive há 15 anos, no sul do território chinês, na cidade de Shunde-Foshan. João Brêda trabalha no ramo da importação e exportação e diz à Antena 1 que ficou surpreendido com as medidas de contenção da pandemia, que foram impostas pelo governo da China. Está há dois meses em quarentena em casa.