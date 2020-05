Covid-19. UE com mais de 200 casos suspeitos de síndrome rara em crianças

De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) “, que inclui a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, e no Reino Unido em 2020".

Em meados de abril, vários países investigavam esta rara reação que começava a ser observada em crianças e levantava preocupações e dúvidas sobre a possibilidade de estar relacionada com a Covid-19. Na altura existiam ainda poucos casos, mas nas últimas semanas têm sido observadas cada vez mais crianças com esta síndrome.





França regista agora 125 casos de PIMS-TS, mais de metade do total registado pelo ECDC, e hoje, sexta feira, faleceu a primeira criança diagnosticada com esta síndrome no país. No Reino Unido há também registo de pelo menos uma morte e mais de 100 crianças infetadas. A doença rara tem sido detetada em crianças de outros países europeus como Itália, Espanha, Suíça e Bélgica. Em Portugal foi apenas reportado um caso semelhante e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, já assegurou que a criança se encontra curada.



Fora da União Europeia,Segundo os relatórios médicos,também rara e que resulta da inflamação dos vasos sanguíneos. Os menores apresentam dificuldades respiratórias, febre alta, erupção cutânea nas costas, tórax e abdómen e inchaço nas mãos, pés e boca. Algumas destas crianças podem desenvolver complicações mais graves e necessitar de cuidados intensivos.“Esta é uma situação verdadeiramente perturbadora e sei que os pais em todo o Estado e todo o país estão muito preocupados com isto, e devem estar”, disse o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, durante uma conferência de imprensa na quarta-feira.Como a própria Covid-19, a cidade de Nova Iorque parece ser o principal foco de infeção desta doença inflamatória rara em crianças nos Estados Unidos. As autoridades de saúde norte-americanas confirmaram 82 casos na quarta-feira e 52 no dia anterior. Mais da metade destes casos (57 por cento) envolvem crianças com idades compreendidas entre os cinco e 14 anos.

Relação com Covid-19 é "plausível"

Os médicos referem-se a estas reações raras como “um novo fenómeno” e procuram perceber se existe uma relação com a Covid-19.







Segundo o ECDC, os casos de PIMS-TS na Europa "estão a ser investigados", até porque, até ao momento "os estudos epidemiológicos mostram que as crianças parecem ser menos afetadas pela Covid-19". Perceber mais pormenores sobre esta doença inflamatória pode ajudar a explicar a razão por que algumas crianças ficam gravemente doentes com a Covid-19, enquanto a maioria não é afetada ou é assintomática. Estima-se que as crianças representem apenas um a dois por cento dos casos de infeção no mundo. A agência europeia salientou que, até à data, a associação entre esta inflamação multissistema e o SARS-CoV-2 ainda não foi estabelecida, apesar de vincar que "parece plausível" essa associação.







Liz Whittaker, professora de doenças infeciosas pediátricas do Imperial College em Londres, considera que o facto de a síndrome estar a ocorrer ao mesmo tempo de uma pandemia sugere que as duas estão relacionadas.



“Tivemos o pico da Covid-19 e três ou quatro semanas depois estamos a assistir a um pico deste novo fenómeno, o que nos faz pensar que é um fenómeno pós-infecioso”, explicou Whittaker à BBC Na generalidade dos casos, as crianças afetadas por esta síndrome já tinham previamente testado positivo para a Covid-19, apesar de agora estarem curadas., o que poderia explicar o aparecimento desta síndrome semanas depois do pico da pandemia.O governador de Nova Iorque confirmou na quarta-feira que 60 por cento das crianças que desenvolveram sintomas semelhantes à doença de Kawasaki neste Estado já tinham sido infetadas pela Covid-19.Michael Levin, professor de pediatria e saúde infantil da Imperial College adianta ainda que apesar de a maioria das crianças ter testado agora negativo para a Covid-19, testou positivo para a deteção de anticorpos, o que leva os especialistas a considerarem a“Pensamos realmente que a biologia da doença de alguma forma envolve uma rara resposta imunitária ao vírus”, disse Levin à BBC.Apesar disso, o conhecimento sobre esta reação em crianças é ainda muito vago e Levin explica que “ainda existe muita coisa a aprender”. O ECDC sublinha também que o risco global da Covid-19 nas crianças na UE, na AEE e no Reino Unido é considerado baixo, com base na baixa probabilidade de infeção da Covid-19 e do moderado impacto da doença nas crianças.