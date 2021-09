Covid-19: Vacinação completa em Portugal continental chega a 83,89% da população

Segundo a mesma fonte, isto significa que 83,89% da população de Portugal continental tem a vacinação completa.



Cerca de 8,53 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose de vacinação.



Desde o início do processo de vacinação, em dezembro de 2020, até hoje, foram administradas 15,21 milhões de inoculações em Portugal continental.



A covid-19 provocou pelo menos 4.740.525 mortes em todo o mundo, entre 231,48 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.



Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.954 pessoas e foram contabilizados 1.066.945 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral de Saúde.



A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.