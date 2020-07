Educação. Nem tudo tem corrido da melhor forma desde a chegada da pandemia

Foto: Reuters

Na Educação e já de olhos postos no início do novo ano lectivo, para já mantém-se o ensino à distância, para a maioria dos alunos, embora com a aposta do Governo no regresso às aulas presenciais.

Neste sentido e com o enorme desafio que se apresenta a jornalista Sandra Henriques foi ouvir um dos vencedores do chamado Nobel do Ensino - "Global Teachers Prize".



No ano passado, o prémio da edição nacional foi entregue ao professor Rui Correia, que trabalha numa escola das Caldas da Rainha. Este docente, distinguido com o melhor projecto educativo numa altura em que as aulas ainda decorriam com normalidade, admitiu que nem tudo tem corrido da melhor forma, desde que o vírus chegou a Portugal.