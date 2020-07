Efeito Bolsonaro? Número de brasileiros em Portugal aumentou quase 50 por cento em um ano

Em 2018 existiam 105.423 brasileiros a viver em Portugal. Em 2019, passaram para 151.304.







o seu surgimento em 1976". Os dados são do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que, no último relatório disponível , indica que em 2019 verificou-se, pelo quarto ano consecutivo, "um acréscimo da população estrangeira residente, com um aumento de 22,9% face a 2018, totalizando 590.348 cidadãos estrangeiros titulares de autorização de residência, valor mais elevado registado pelo SEF, desdeo seu surgimento em 1976".





Em termos de origem geográfica diz o SEF que, "apesar de todos os continentes registarem uma subida, observa-se um crescimento bastante acentuado da América do Sul, potenciado, naturalmente, pelo Brasil".





O aumento do número de estrangeiros a viverem em Portugal, em particular o aumento de brasileiros, é genericamente explicado pelo SEF com "os efeitos da conjuntura económica favorável verificada nos últimos anos, particularmente o crescimento do emprego", que terá "potenciado o crescimento da população estrangeira residente" no país.





Mas estes dados relativos aos brasileiros parecem ter também ligação à eleição de Bolsonaro, que assumiu o poder no início de janeiro de 2019. Escreve esta semana o El Pais que os pedidos de nacionalidade portuguesa duplicaram e que os brasileiros que agora chegam a Portugal são jovens qualificados e famílias da classe média-alta.





Outro factor que terá trazido muitos brasileiros para Portugal está relacionado com os vistos Gold, que permitem a residência no país a troco de um investimento de entre 250 mil e um milhão de euros, dependendo do setor a investir, mas particularmente no imobiliário. Valores elevados só possíveis para brasileiros com elevados rendimentos.





Aqui o efeito Bolsonaro também parece visível. Os vistos Gold para brasileiros aumentaram substancialmente em 2019, tendo registado no entanto uma quebra para outras nacionalidades.





É preciso referir que entre 2017 e 2018 já tinha havido um aumento de brasileiros em Portugal de 23 por cento, mesmo assim bem abaixo do registado em 2019, na ordem dos 50 por cento.





Para encontrar um aumento tão significativo é preciso recuar a 2008, quando o número de residentes brasileiros disparou 61,2%.





"Os ricos do Brasil primeiro votaram no Bolsonaro e depois vieram viver para aqui", dizia ao El Pais Janette Ferreira Santos, imigrante em Portugal. Deixou o Brasil desde que Bolsonaro foi eleito. "O Rio é lindo, o Brasil é lindo, mas a violência está totalmente descontrolada", afirmava.

População estrangeira em Portugal





A população estrangeira residente em Portugal aumentou em 2019 pelo quarto ano consecutivo, para 590.348 cidadãos, o valor mais elevado registado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desde o seu surgimento, em 1976, indica o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA).

O RIFA destaca o aumento dos cidadãos oriundos do Reino Unido e de Itália, neste caso devido aos cidadãos de nacionalidade italiana serem naturais do Brasil.Os imigrantes residem sobretudo no litoral, sendo que 68,6% está registada nos distritos de Lisboa, Faro e Setúbal, totalizando 405.089 cidadãos residentes, enquanto que em 2018 eram 330.763.Este serviço de segurança justifica este aumento com o crescimento dos novos títulos emitidos a cidadãos de nacionalidade brasileira (37,8% do total), um total de 48.796 de brasileiros que procuram Portugal em 2019 para se juntarem à família, trabalhar e estudar.Também se registou em 2019 um aumento de imigrantes para trabalhar provenientes da Índia (4,9%) e do Nepal (3,9).Segundo o RIFA, em 2019 viviam legalmente em Portugal 16.849 nepaleses e 17.619 indianos.





C/ Lusa