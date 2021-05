Em Fátima "não é preciso trazer os corpos da Polícia, da GNR", garante cardeal António Marto

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Em Fátima, a lotação está esgotada para as cerimónias do 13 de maio. As portas já estão fechadas porque foi atingido o número de 7500 peregrinos no Santuário de Fátima.