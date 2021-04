EMA mantém a ideia de que vacina da AstraZeneca continua a superar todos os riscos

O comité de segurança do regulador europeu, a EMA (Agência Europeia do Medicamento) defende que estes casos devem ser listados como efeitos secundários muito raros desta vacina contra a covid-19.A formação de coágulos sanguíneos foi identificada, sobretudo em mulheres com menos de 60 anos, mas os especialistas não encontraram ainda qualquer relação com a idade, género ou outros fatores de risco.Deste modo, não há dados disponíveis que permitam identificar as causas destes efeitos secundários, mas os investigadores admitem, como possivel explicação, uma resposta do sistema imunitário.Apesar destas conclusões, avançadas est tarde em conferência de imprensa, a EMA mantém a ideia de que os benfícios da vacina da AstraZeneca continuam a superar todos os riscos.A Agência pede para que os cidadãos vacinados com a AstraZeneca estejam atentos a sinais de falta de ar, dor no peito, mãos inchadas, dores de cabeças severas e problemas de pele.





A jornalista Cristina Santos resume agora as principais conclusões divulgadas esta quarta-feira.