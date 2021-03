Epidemiologista. Portugal pode vir a ter uma quarta vaga de contágios quando desconfinar

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Portugal pode enfrentar uma nova vaga de contágios pelo novo coronavírus quando entrar na fase de desconfinamento, alertou hoje o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, considerando preocupante a maior transmissibilidade das novas variantes do SARS-CoV-2.