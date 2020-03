Escola Superior de Educação de Coimbra participa em estudo sobre a pandemia

Uma equipa de investigadores da ESEC, composta por Sónia Costa, Rui Antunes e Sofia Silva, "está a conduzir um estudo internacional que decorre simultaneamente em Espanha, Itália, Austrália, Polónia, Canadá, Reino Unido, México e Indonésia, sobre a forma como as pessoas lidam com a pandemia covid-19", afirmou aquela instituição de ensino superior, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O estudo tem como objetivo "estabelecer a prevalência de sintomas psicológicos e identificar a forma como variáveis como a personalidade, a ansiedade, o stress e a depressão interferem na forma como as pessoas lidam com as ameaças (reais e imaginárias) da pandemia e com a situação de isolamento social imposta pelo estado de emergência", explica a ESEC.

A recolha de dados está a ser feita através de um questionário (tiny.cc/iiu5lz), em que os autores "pedem a colaboração de todos os portugueses".

"Sendo a pandemia covid-19 uma emergência de saúde pública que gera extrema preocupação internacional, é importante recolher dados que permitam o desenvolvimento de estratégias de intervenção que reduzam os impactos psicológicos negativos associados a este fenómeno", salienta a nota de imprensa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).