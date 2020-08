Europa adopta medidas mais restritivas para combater ressurgimento de casos

Portugal registou a maior subida no número de infeções desde 10 de julho. Foram mais de 399 infetados. Na Europa, o número de casos está a subir com rapidez. Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e França lideram este aumento. Espanha anuncia 9.658 casos. França regista 6.111, Alemanha 1.507 e Itália 1.411. O Reino Unido registou o aumento diário mais elevado desde junho – 1522 novos casos em 24 horas.





A resposta passa por novos conjuntos de medidas restritivas.

Em França, a ordem foi de expandir o uso de máscara em todos os locais em Paris. A capital francesa junta-se, assim, a outras cidades como Toulouse ou Marselha.





O país registou na quinta-feira o mais alto número de casos diárias desde o fim de março, cerca de seis mil infeções.





O país começou a testar com maior intensidade, mas as autoridades reconhecem que isso não explica o aumento de casos nas últimas semanas. “Há um ressurgimento inequívoco da pandemia”, afirmou o primeiro-ministro Jean Castex, depois de revelar que o número de “zonas vermelhas” onde o vírus está em circulação ativa subiu de duas para 21.





Em Espanha, as crianças com mais de seis anos vão ter de usar máscaras na escola. Espanha revela que estão a estudar novas restrições e que podem afetar o número de pessoas que podem reunir-se (atualmente está restrito a dez) e medidas que envolvem a hotelaria e as esplanadas.







Na Alemanha, as autoridades pediram aos cidadãos para deixarem de viajar para regiões e regiões consideradas de “risco elevado”. A proibição de grandes eventos vai passar a vigorar até ao final do ano. Maior parte dos Estados decidiram introduzir uma multa de 50 euros para quem não usar máscaras em locais onde são obrigatórias.





O Governo alemão explica o aumento de casos com a habitação coletiva, os eventos, as festas e a mobilidade associada às férias.





No Reino Unido, os alunos do secundário vão, afinal, ter de usar máscara nas escolas onde há confinamento local, depois de o governo fazer uma mudança nas orientações.







Itália, o primeiro país europeu a ser fustigado pela pandemia, regista vários focos de casos importados e por isso intensificam-se os controlos de pessoas que chegam de países classificados como de risco, muitos deles destinos de férias dos italianos.







O governo italiano prolongou o estado de emergência do país até outubro. A máscara passou a ser obrigatória nas zonas de diversão noturna e as discotecas tiveram ordem de encerramento. As medidas, tomadas há uma semana, não impediram o ressurgimento de mais casos. Foram 1411 novos casos registados no último balanço.

A Europa tem tido, em média, mais de 23 mil novos casos por dia, mais do dobro que no início de julho.





A Organização Mundial de Saúde avisou esta quinta-feira de que se aproxima um “momento traiçoeiro” com o início do ano letivo. Apesar de o final do ano passado ter demonstrado que não houve muitos casos durante o retomar das aulas, em junho, dados recentes mostram que os jovens são responsáveis pelo surgimento de vários casos devido a encontros sociais.