Família de não vacinados em estado grave na UCI de hospital em Espanha

O jornal El País refere que nenhum dos quatro familiares, com idades compreendidas entre os 40 e os 70 anos, está vacinado contra a doença. Uma quinta pessoa, septuagenária, também da mesma família, poderá estar prestes a dar entrada na UCI do Hospital Severo Ochoa, por causa do estado preocupante relacionado com patologias associadas à Covid. É a única componente do agregado familiar que já recebeu a vacina.



As autoridades de saúde insistem na necessidade de vacinação da população, sublinhando que mais de metade dos contágios e quase dois terços das hospitalizações contabilizados desde junho na Área Metropolitana de Madrid se referem a pessoas não imunizadas contra a Covid.



Chamam também à atenção para o facto de que o principal fator de contágio nas semanas mais recentes se relaciona com reuniões e festas de âmbito privado.