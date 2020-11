Gonçalo M. Tavares e Lídia Jorge na Feira do Livro de Guadalajara `online`

De acordo com um comunicado da organização da feira, este ano, a edição especial `online` contará com mais de 300 atividades, três vencedores do Prémio Nobel, 300 autores de 38 países e 120 oradores na FIL Pensamiento, para além da FIL Niños, do Mercado do Livro e da plataforma FIL Negócios.

O festival literário será liderado por Lídia Jorge, vencedora do Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas 2020, e Camila Sosa Villada, que receberá o Prémio Sor Juana Inés de la Cruz.

Além de receber o Prémio FIL, Lídia Jorge vai participar numa iniciativa dirigida a jovens, "One Thousand Young People with...", que contará também com a astrónoma e divulgadora científica Julieta Fierro, que terá um gabinete astronómico para jovens.

A autora de "A costa dos murmúrios" vai participar igualmente no Encontro Internacional de Contistas, juntamente com autores como Mariana Enríquez, Bernardo Esquinca, Eduardo Halfon, María Fernanda Ampuero e Marcelo Luján.

O escritor Gonçalo M. Tavares intervirá no Festival das Letras Europeias, organizado com o apoio da Delegação da União Europeia no México e embaixadas dos seus Estados-membros, uma iniciativa que conta com autores de vários países, como é o caso de Thomas Brussig (Alemanha), Pino Cacucci (Itália), Herman Koch (Holanda), Kevin Barry (Irlanda), Árpád Kun (Hungria), Marta Sanz (Espanha), Martin Pollack (Áustria) e Abdelá Taia (França).

A organização destaca também a participação de dois vencedores do Prémio Nobel da Química, numa iniciativa de divulgação científica que tem ganhado "terreno no gosto do público ano após ano": Venki Ramakrishnan conduzirá uma conferencia sobre "A máquina genética", enquanto Aarón Ciechanover falará sobre "Dilemas Morais agora e para além da pandemia da covid-19".

De âmbito mais académico, a FIL promove um espaço de discussão e troca de ideias, no qual participa, entre outras personalidades, o diplomata egípcio Mohamed ElBaradei, galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 2005.

Por seu lado, a Embaixada do Brasil no México irá realizar uma homenagem à escritora Clarice Lispector, e a Embaixada de Israel e a FIL Guadalajara irão exibir um pequeno filme com a participação do narrador Etgar Keret

No Pavilhão de `Banda Desenhada + Novela Gráfica`, o antigo editor Daniel Divinsky vai prestar homenagem ao ilustrador argentino Quino, criador da Mafalda, que morreu no final de setembro, numa intervenção subordinada ao tema "Não há tristeza aqui: homenagem a Quino".

Para além das atividades literárias, a FIL Guadalajara manterá as suas ofertas para os intervenientes no negócio editorial e proporcionará espaços onde se poderão encontrar com os seus pares.

Assim, foi criada a plataforma FIL Negócios, que visa gerar trocas comerciais entre os participantes da cadeia do livro, e fornecerá informações relevantes sobre o setor editorial.

O Mercado do Livro é outra das plataformas criadas pela FIL Guadalajara, para permitir ao público chegar aos títulos das editoras que habitualmente participam na Feira.

A partir da página da internet da FIL, 1.045 editoras e livrarias de 140 cidades em 24 países terão acesso a mais de nove milhões de títulos.

O programa artístico contempla ainda a oferta gratuita de diferentes espetáculos todas as noites, a partir das 21:00 (hora local), a começar logo no dia 28, com a estreia mundial de uma nova versão da ópera "Madame Butterfly", de Puccini.

Estas apresentações virtuais incluem uma homenagem ao grupo Tapatío Azul Violeta, o espetáculo Alkemia, de Radaid, uma digressão de música mundial com a Orquestra de Câmara Higinio Ruvalcaba da Universidade de Guadalajara, e um concerto em homenagem aos 250 anos do nascimento de Beethoven, com o Duo Zioumbilov-Gutiérrez.

Haverá também um concerto de Lila Downs, do Teatro Macedonio Alcalá, em Oaxaca.