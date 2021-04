Grécia bate recorde de pacientes entubados

No país há hoje 802 pacientes ligados a ventiladores - pela primeira vez em toda a pandemia superam-se os 800 - um sinal da grande pressão enfrentada pelas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) helénicas há várias semanas.

Além disso, morreram nas últimas 24 horas 93 pessoas, o que totaliza 9.054 óbitos desde o início da pandemia.

Ainda hoje, foram registadas 4.033 novas infeções, das quais cerca de metade (1.812) ocorreram na região capital de Ática, totalizando 301.103 casos confirmados.

Apesar destes números, na semana de 05 a 11 de abril, a presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais da capital diminuiu em 33%.

No entanto, noutras zonas do país a carga viral nas águas aumentou consideravelmente, como em Chania, na ilha de Creta, onde cresceu 50%, ou em Xanthi, no norte do país, onde subida foi considerável chegando aos 196%.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.947.319 mortos no mundo, resultantes de mais de 136,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.