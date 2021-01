Hospital de Santarém esgotou capacidade de internamento em enfermaria

Em resposta à Lusa, o Hospital Distrital de Santarém (HDS) acrescentou que estão atualmente 11 utentes na Unidade de Cuidados Intensivos, a qual dispõe de um total de 16 camas.

"Contamos abrir amanhã [quarta-feira] mais seis camas em enfermaria e tudo faremos para dar resposta às necessidades. Contudo, os recursos, físicos e humanos, são limitados", referiu o HDS.

O hospital reorganizou equipas, tendo distribuído "os profissionais de serviços que, neste momento, estão com menos procura, nomeadamente a Hospitalização Domiciliária", ou com redução de atividade, como acontece com alguns exames do Serviço de Gastroenterologia que estão a ser realizadas no setor privado, "de modo a que os utentes não sejam prejudicados".

Com 55 profissionais em quarentena ou isolamento, 34 infetados e com "elevado número de doentes em tratamento", seriam "bem-vindos" mais recursos humanos, "de modo a permitir aos que continuam diariamente a trabalhar maior rotatividade nas escalas e gozo de folgas", é acrescentado.

Até ao momento, foram vacinados contra a covid-19 617 profissionais com duas inoculações e 660 com a primeira dose.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.140.687 mortos resultantes de mais de 99,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.012 pessoas dos 653.878 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.