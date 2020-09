Índia ultrapassa cinco milhões de casos

O país, o segundo no mundo com o maior número de casos, a seguir aos Estados Unidos, acumulou 5.020.359 infeções desde o início da pandemia.

No último dia, o país contabilizou ainda 1.290 mortes provocadas pelo novo coronavírus, com o total de óbitos provocadas pela doença a subir para 82.066.

A Índia continua a ser o terceiro país do mundo com mais mortes causadas pela pandemia, depois dos Estados Unidos e do Brasil.

O estado indiano de Maharashtra, onde fica situada a capital financeira, Mumbai, continua a ser o mais afetado, com mais de um milhão de casos.

Seguem-se Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka e Uttar Pradesh. Juntos, estes estados representam mais de 60% do total de infeções no país.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 929.391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.