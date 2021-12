Insuficiência dos registos civis pode deixar milhões sem vacinas em África

Segundo o estudo "Covid-19 na África: um caminho difícil para a recuperação",, serviços que foram perturbados ou interrompidos durante a pandemia.Estimativas dos autores indicam que o número ultrapassará 100 milhões de crianças sem registo até 2030 se não houver investimento neste serviço público.Atualmente,, pelo que os custos podem desincentivar o seu uso e prejudicar a campanha de vacinação contra a covid-19., o que, por consequência, pode inviabilizar o acesso à imunização.O estudo cita a Organização Mundial de Saúde, que estima que o número de casos de infeção e mortes associadas à covid-19 no continente estão bastante acima do que é notificado oficialmente.A insuficiência nos registos civis tem impacto nas medidas e políticas para controlar a pandemia ou avaliar os resultados, avisam os autores.", afirmou a diretora executiva da Fundação Mo Ibrahim, Nathalie Delapalme.Cabo Verde é o país africano com melhor desempenho nesta área, tendo Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Guiné Equatorial registado melhorias desde 2010.

Cuidados de saúde mais acessíveis, maior preparação para futuras pandemias, investimento na educação e sistemas de apoio social, combate à discriminação de género, promoção da liberdade de imprensa e do acesso à Internet, alargamento das redes elétricas e infra-estruturas de transporte no continente são os desafios identificados.

", vincou o presidente da Fundação, o empresário e filantropo sudanês Mo Ibrahim, que espera que o estudo ajude políticos, setor privado e sociedade civil a "colocar África de volta no caminho da recuperação".