Marinha Grande vai testar os 200 elementos das mesas de voto

Cidália Ferreira explicou que a medida, a decorrer na sexta-feira, se prende com "os cuidados que a pandemia agora obriga e ao aumento de casos", e vai permitir identificar alguém infetado que possa estar assintomático, evitando pôr "em risco outras pessoas".

Por outro lado, a autarca destacou a "tranquilidade que esta iniciativa dará às pessoas que vão votar, sabendo que todos os membros da mesa não estão contaminados".

"Nós gostaríamos que as pessoas pudessem estar tranquilas no exercício do seu direito cívico de voto e estamos a fazer tudo para que essa tranquilidade venha a acontecer, para que as pessoas votem em segurança e sem medo", adiantou.

A presidente da Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, esclareceu que estarão "cerca de 200 pessoas, distribuídas por 35 mesas de voto, na sede do concelho -- escola Guilherme Stephens e lugar do Pilado - e nas sedes de freguesia de Moita e Vieira de Leiria".

Cidália Ferreira acrescentou que o município faz também quinzenalmente testes aos trabalhadores que estão a exercer funções de forma presencial, "para continuar a prestar o serviço em segurança".

"São trabalhadores que são essenciais, na área do atendimento à população e dos serviços essenciais ao funcionamento do concelho e que não podem ser interrompidos", adiantou a autarca, referindo que "este trabalho de testagem é feito em articulação com os profissionais de saúde que estão sempre prontos a colaborar com a Câmara".

De acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, divulgado às 00:04 de quarta-feira, o concelho da Marinha Grande registou desde o início da pandemia, em março de 2020, 997 casos do novo coronavírus, mantendo-se 218 ativos.

No mesmo período, 752 pessoas recuperaram da doença, havendo ainda 27 óbitos.

Este boletim diário hoje não foi elaborado "devido à não atualização dos dados" dos agrupamentos dos centros de Saúde Pinhal Interior Norte, Pinhal Litoral e Oeste.

Em Portugal, morreram 9.465 pessoas dos 581.605 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena pandemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para domingo.

Concorrem às eleições sete candidatos: Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), o ex-militante do PS Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans e presidente do RIR - Reagir, Incluir, Reciclar, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).