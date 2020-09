Medidas de prevenção ilustradas por autores de BD nas ruas da Amadora

A Câmara Municipal da Amadora desafiou André Carrilho, Nuno Saraiva, Luís Louro, José Ruy, Joana Afonso e Marta Teives "a criar uma ilustração original para vários `outdoors` espalhados pelo concelho", passando para BD as medidas de prevenção do contágio pelo novo coronavírus", que provoca a covid-19, explica a autarquia num comunicado hoje divulgado.

A cada autor foi atribuída uma recomendação da Direção-Geral da Saúde (DGS): "André Carrilho aborda o uso obrigatório da máscara comunitária; Nuno Saraiva trabalha o distanciamento social; Joana Afonso recomenda evitar tocar nos olhos, na boca e no nariz; Luís Louro recorda a necessidade de serem evitados aglomerados de pessoas e deixa um repto `Não seja um Covidiota`; Marta Teives reforça a lavagem das mãos como prática indispensável; José Ruy recorre aos emblemáticos personagens de António Cardoso Lopes Júnior, Zé Pacóvio e Grilinho, para exemplificar a etiqueta respiratória".

Esta iniciativa da Câmara Municipal da Amadora, dinamizada pelo festival AmadoraBD, "pretende reforçar a saúde pública, a constante sensibilização da comunidade local e a presença da banda desenhada nos espaços públicos do Município da Amadora".

Em julho, a autarquia tinha anunciado que o AmadoraBD - Festival de Banda Desenhada da Amadora, que se realiza naquele concelho desde 1989, não iria realizar-se este ano "nos moldes habituais", devido à pandemia da covid-10.

No comunicado hoje divulgado, a autarquia refere que o projeto dos `outdoors` se insere "na programação do Festival Amadora BD para 2020, que inclui um conjunto de sessões para transmissão nos canais digitais, nomeadamente conversas com autores de banda desenhada e sessões de lançamento de livros".

"Paralelamente, prevêem-se duas exposições para a Bedeteca da cidade, com inauguração no dia 22 de outubro, e o lançamento de um filme documental sobre os 30 anos do Festival", lê-se no comunicado.

A mais recente edição do AmadoraBD, a 30.ª, realizou-se entre 24 de outubro e 03 de novembro do ano passado.

A 30.ª edição do AmadoraBD foi um momento de transição, com mudanças na direção e no modelo de programação.

O festival foi mais curto, não teve um tema central e as exposições concentraram-se todas no Fórum Luís de Camões. Houve menos prémios sobre o ano editorial e uma separação de júris para banda desenhada e ilustração.

Em janeiro do ano passado, o então diretor do festival, Nelson Dona, demitiu-se do cargo que ocupava há 20 anos, justificando que o AmadoraBD precisava de renovação.

Ligado ao festival desde a primeira edição, e diretor desde 1999, Nelson Dona explicou que saiu da direção também por razões pessoais e por "não estar disponível para trabalhar nas mesmas condições".