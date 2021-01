Novo confinamento entra em vigor dia 15 de janeiro

O anúncio foi feito esta tarde pelo primeiro-ministro, no final da reunião do conselho de ministros.



António Costa apelou aos portugueses que voltem para casa, como fizeram em março e abril. Mas ao contrário do que aconteceu na primeira fase da pandemia, não vão ser suspensas as aulas presenciais.



O governo compromete-se a avançar com uma campanha de testes nas escolas e reforça a obrigatoriedade do teletrabalho, agravando as multas para quem não cumprir.



As multas vão também ser agravadas para o uso de máscara na via pública.



Os cafés e cabeleireiros voltam a ter que encerrar e os estádios vão continuar sem público nas bancadas.



As medidas do novo estado de emergência entram em vigor às zero horas de dia 15, sexta-feira.



É preciso voltar para casa, foi esta a mensagem sublinhada pelo primeiro-ministro.





Portugal ultrapassou hoje os 500 mil casos de covid 19.