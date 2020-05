Paquistão supera pela primeira vez os dois mil novos casos diários

O aumento ocorre apenas alguns dias depois do primeiro-ministro, Imran Khan, aliviar as restrições no país e permitir o regresso dos paquistaneses no exterior, ignorando os pedidos de controlos mais rigorosos feitos pelos profissionais médicos do Paquistão.

Cenas de multidões lotadas de mercados em todo o país seguiram-se ao levantamento das restrições, apesar do pedido do Governo para que fosse cumprido um distanciamento seguro entre as pessoas, mas amplamente ignorado por muitos dos 220 milhões de paquistaneses.

Os números mais recentes revelam um total de 34.312 casos positivos, após os 2.255 infetados registados nas últimas 24 horas.

Khan foi criticado por subestimar a gravidade da pandemia, recusando-se a fechar mesquitas principalmente desde o início do mês de jejum islâmico do Ramadão, que termina dentro de duas semanas, com o feriado de Eid-ul-Fitr.

Os clérigos islâmicos no Paquistão exercem um controlo considerável, muitas vezes assustando líderes políticos com a sua capacidade de mobilizar multidões violentas para as ruas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 290 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, vários países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.