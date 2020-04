Para quando o fim da pandemia em Portugal? Estudo aponta para meados de julho

A Universidade de Tecnologia e Design de Singapura lançou em abril umno qual partilha previsões das datas do fim da pandemia de Covid-19 com base nos dados fornecidos pelos diferentes países, atualizando diariamente os mesmos.Apesar de explicar que possui conhecimento sobre padrões pandémicos e que se foca em dados concretos e fiáveis,“O otimismo excessivo baseado em previsões de datas do fim da pandemia é perigoso pois pode levar a que nos desleixemos com a disciplina e o controlo, levando a um aumento de casos de infeção”, sublinha.Olhando para o gráfico sobre o fim da Covid-19 em Portugal, é possível observar queOnze dias depois, prevê-se que tenhamos chegado aos 99 por cento de casos.A estimativa aponta, sem o aparecimento de mais casos. O que não significa que uma nova vaga de Covid-19 não possa surgir mais tarde.Comparando Portugal com o país vizinho, as previsões são semelhantes. Espanha está, no entanto, em ligeira desvantagem, prevendo-se que o último caso de Covid-19 no país surja apenas a 2 de agosto.Já nos Estados Unidos, país atualmente mais afetado pela pandemia, a Universidade prevê que 99 por cento dos casos esperados tenham acontecido no dia 28 de maio. No entanto, o último caso de Covid-19 nos EUA poderá surgir apenas a 9 de setembro.Os investigadores da Universidade de Singapura apresentam ainda um gráfico com a estimativa global, de acordo com o qual 97 por cento dos casos esperados vão registar-se até 30 de maio., significando o eventual fim da pandemia ainda este ano.O novo coronavírus já infetou mais de três milhões de pessoas em todo a nível global desde que surgiu a primeira vez na China, em dezembro do ano passado. Desse total, mais de 200 mil pessoas morreram e outras 868 mil recuperaram da doença.