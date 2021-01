Pinhel promove projeto "Ligados pela Leitura" para combater isolamento

A iniciativa é promovida através da Biblioteca Municipal de Pinhel, com o apoio do Gabinete de Ação Social do município, que, numa fase inicial, está a colaborar na identificação de pessoas que possam beneficiar da atividade, segundo a autarquia.

O município de Pinhel, presidido por Rui Ventura, explica em comunicado enviado à agência Lusa, que o objetivo do projeto "Ligados pela Leitura" é "chegar às pessoas, com particular atenção para a população idosa, que se encontra sozinha e privada de convívio, nesta altura em que o apelo é para ficar em casa".

A fonte adianta que a ideia do projeto "é simples" e pretende "combater o isolamento, que é uma das consequências da situação de pandemia" atual.

"Depois de um registo inicial (em que a pessoa manifesta a intenção de ser contactada e disponibiliza um contacto para o efeito), passa a ser contactada, por telefone, pela bibliotecária do município de Pinhel que, depois de conversar um pouco, prossegue com a leitura de uma história, um conto, um poema, em suma, algo que considere adequado ao seu ouvinte/interlocutor e que se traduza num momento de partilha e interação", lê-se.

O contacto inicial pode ser feito pela pessoa interessada ou por alguém que lhe seja próximo (pais, avós, amigos ou vizinhos), através do número de telefone da Biblioteca de Municipal de Pinhel (961 279 106) ou do `e-mail` biblioteca@cm-pinhel.pt.

O serviço de leitura será assegurado de segunda-feira a sexta-feira.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.246 pessoas dos 566.958 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.