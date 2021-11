Portugal regista mais 12 mortes e 2897 casos de Covid-19. Internamentos disparam

Do total de novos casos, 902 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 828 na região norte, 697 no centro, 230 no Algarve e 96 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 120 infeções na Madeira e 24 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, estes registaram-se na região norte (um), em Lisboa e Vale do Tejo (cinco), no Algarve (dois) e na reigão autónoma da Madeira (quatro).





O boletim reporta ainda mais 857 recuperações, aumentando o total para 1.070.573. Há ainda mais 2028 casos ativos (53.717 no total) e mais 1048 contactos em vigilância (60.630 no total).







(em atualização)