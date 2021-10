Portugueses consumiram mais doces durante a pandemia, mas também fizeram mais exercício

Segundo o estudo, os portugueses passaram a recorrer mais a refeições take-away (32,2%), a consumir mais snacks doces (26,3%), mas também a ingerir mais água (22,3%) e a consumir mais produtos hortícolas (18,6%) e fruta (15,2%).

Por sua vez, durante o confinamento, os portugueses diminuíram o consumo de snacks salgados (17,2%), de refeições pré-preparadas (16,5%), de bebidas alcoólicas (15,4%) e refrigerantes (13,4%).Em suma, as alterações nos hábitos alimentares parecem relacionar-se a três grandes fatores: aumento das refeições realizadas em casa (33,4%) e/ou aumento do número de refeições cozinhadas (19,4%); alterações no apetite motivadas por razões emocionais (24,9%) e a alteração da frequência de idas às compras (21,7%).Associado aos fatores emocionais estão níveis elevados de fome hedónica, isto é, “fome pelo prazer de comer”.O estudo concluiu ainda que os padrões alimentares menos saudáveis foram mais prevalentes em estudantes, bem como nas pessoas com mais dificuldades económicas e em risco de insegurança alimentar.

Portugueses melhoraram a atividade física, mas aumenta o sedentarismo

O estudo, que contou com a participação de cerca de cinco mil pessoas, confirma também uma tendência de melhoria dos níveis de atividade física. Dos inquiridos, 54,3% descrevem-se como ativos (em 2020 eram 46%), 28,9% moderadamente ativos (20,5% em 2020) e 16,8% pouco ativos (em 2020 eram 33,5%). Entre as atividades mais praticadas durante o confinamento, destacam-se a caminhada, seguida do treino de força, atividades fitness e corrida.







A maioria dos inquiridos respondeu realizar exercício físico para se manter saudável, para evitar ganhar peso e como forma de aliviar o stress. Entre as principais razões apontadas para a diminuição da atividade física estão os sintomas de tristeza e ansiedade e a impossibilidade da prática de exercício físico em grupo. “Os sintomas de tristeza e ansiedade foram especialmente indicados pelos mais jovens, menos ativos e com perceção de situação financeira difícil ou muito difícil”, lê-se no estudo.

Comparativamente ao período pré-pandemia, 51,2% dos portugueses consideram que o tempo sentado diário era igual e 41% superior. Apenas 7,8% respondeu ser inferior.“O principal motivo apontado para o aumento do tempo sentado diário foi passar mais tempo em casa, em atividades de lazer em que se está sentado (53,4%). Este motivo foi especialmente apontado pelas pessoas mais velhas (55 anos ou mais) e com menor escolaridade”, explica o estudo.