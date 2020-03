Príncipe Carlos testa positivo para Covid-19

O comunicado emitido na manhã desta quarta-feira adianta que o Príncipe Carlos apresenta sintomas ligeiros. “Além disso, está de boa saúde”, reforça a Clarence House. Permanece em auto-isolamento na Escócia, com a Duquesa de Cornwall, no castelo de Balmoral.

Camilla, a Duquesa de Cornwall, também foi submetida a teste, mas o resultado para Covid-19 foi negativo.







“De acordo com o Governo e com o aconselhamento médico, o Príncipe e a Duquesa estão em auto-isolamento e em casa”, assegura o comunicado.





O Governo britânico pediu a todas as pessoas com mais de 70 anos que se isolem durante 12 semanas, dado o mais elevado risco no caso de contraírem o Covid-19.

O exame a Carlos terá sido feito na segunda-feira e o resultado da análise foi conhecido ontem, terça-feira.A última vez que a Rainha Isabel II viu o filho foi a 12 de março. A Rainha, de 93 anos, está há várias semanas no Castelo de Windsor, a oeste de Londres.

“Sua Majestade, a Rainha, continua de boa saúde”, revelou o Palácio de Buckingham. “A Rainha viu o Príncipe de Gales brevemente depois de uma investidura a 12 de março e está a seguir todos os conselhos adequados para a salvaguarda do seu bem-estar”, afiança.







“Não é possível dizer com certeza de que forma o Príncipe contraiu o vírus,”, acrescenta a nota da Clarence House.





De acordo com a imprensa britânica, Carlos participou a 10 de março num evento em Londres com a presença do Príncipe Alberto II do Mónaco, que também está infetado com Covid-19.







A message from Her Majesty The Queen.https://t.co/xVJmB7aU40 pic.twitter.com/HLHqRnZGIP — The Royal Family (@RoyalFamily) March 19, 2020

A Rainha, de 93 anos, está desde 19 de março no Castelo de Windsor, a oeste de Londres. Está com o marido, Philip, de 98 anos. Na altura, relembrava que a todos estava a ser pedido que mudassem as rotinas.