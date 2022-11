Protestos contra bloqueios irrompem no noroeste da China após incêndio fatal

Os protestantes culparam o bloqueio da cidade pelo atraso nos esforços de socorro, durante o, e apelaram para o fim das restrições.A estratégia de "zero casos" de covid-19 da China inclui o bloqueio de bairros e cidades inteiras. Os condomínios são, por vezes, vedados com grades e as portas de acesso trancadas.As autoridades negaram hoje algumas das alegações sobre o incêndio, apontando que certas imagens difundidas online de portas trancadas são falsas, de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua. A mesma fonte reconheceu que houve problemas no acesso, pelos bombeiros, mas culpou os carros estacionados em frente ao bairro., apesar dos esforços dos censores.A indignação reflete uma frustração mais ampla na China com a estratégia de "zero casos" de covid-19, que manteve o vírus sob controlo, durante quase três anos, mas que enfrenta forte pressão face à altamente contagiosa variante Ómicron.Nas últimas semanas, novos bloqueios restritivos foram implementados em Pequim, Cantão e dezenas de outras cidades menores da China.

Confrontos físicos entre moradores e funcionários de saúde são cada vez mas frequentes. Em meados deste mês, grupos de moradores em Cantão escaparam ao bloqueio dos seus bairros, derrubando um veículo da polícia e barreiras colocadas em torno dos condomínios, levando à intervenção da polícia de choque.







Esta semana, milhares de trabalhadores numa fábrica da Foxconn, o grupo que monta os iPhone da norte-americana Apple, entraram em confrontos violentos com agentes de segurança.

A Freedom House, uma organização pró-democracia com sede em Washington, disse que registou dezenas de protestos na China relacionados com os bloqueios, nos últimos meses.Uma investigação inicial apurou que o incêndio foi provocado por um curto-circuito, numa extensão elétrica, no quarto de um dos apartamentos do 15.º andar.Partes de Urumqi, uma metrópole com quatro milhões de habitantes, estão confinadas há vários meses. Mas, depois dos protestos, as autoridades anunciaram que a cidade "reduziu fundamentalmente as transmissões dentro das comunidades para zero" e "restaurou a ordem de vida normal dos residentes em áreas de baixo risco, de maneira gradual e ordenada".