Quadro de Van Gogh roubado de museu holandês fechado pelo Covid-19

Aproveitando o facto de o museu Singer Laren estar fechado, devido às medidas impostas para a prevenção da propagação do novo coronavírus, os assaltantes roubaram "O Jardim do Presbitério de Neunen com Figura Feminina", datado da primavera de 1884 (com etiqueta posterior, de 1885, aplicada no verso) e cedido pelo Museu Groninger, durante a madrugada desta segunda-feira.







A obra, avaliada em cerca de seis milhões de euros, foi roubada precisamente no dia em que se comemora o aniversário de Vincent Van Gogh, artista nascido em 1853, segundo anunciou a instituição numa conferência de imprensa.















O diretor do museu, Evert van Os, disse na conferência que a instituição estava "zangada, chocada e triste" com o sucedido.





"A Arte é para ser apreciada e para confortar as pessoas, especialmente nesta altura difícil", afirmou ainda.





Jan Rudolph de Lorm, também responsável do Museu Singer Laren, disse estar "chocado e absolutamente lívido por isso ter acontecido".



"Esta obra de arte esplêndida e comovente de um dos nossos grandes artistas foi roubada, tirada da comunidade", afirmou.





A pintura roubada mostra uma mulher num jardim com arbustos e flores vermelhas e uma igreja ao fundo. Foi cedida ao Singer Laren pelo Museu Groninger, também nos Países Baixos, e é a única obra de van Gogh na coleção do Groninger.







A polícia disse em comunicado que "o ladrão ou os ladrões" partiram uma porta de vidro para conseguir entrar no museu. O alarme da instituição disparou e as autoridades foram de imediato para o museu, mas quando chegaram a pintura - e quem a roubou - já tinham desaparecido.





Este não foi o primeiro assalto ao museu Singer Laren, a cerca de 30 quilómetros de Amesterdão. Já em 2007 foi assaltado, tendo este roubo tido como alvos esculturas que estavam em exposição nos jardins da instituição –​ uma de várias versões existentes do valioso "Pensador", de Auguste Rodin.