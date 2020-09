Reino Unido regista maior aumento diário de infeções desde início da pandemia

dia em que foram contados 6201 casos confirmados de Covid-19 e 739 mortes. Este máximo foi agora ultrapassado, com a contabilização de 6634 testes positivos nas últimas 24 horas , um aumento em 456 casos relativamente ao dia anterior.

O total acumulado desde o início da pandemia de Covid-19 no Reino Unido passou, assim, para 416.363 casos confirmados e para 41.902 óbitos.

A aceleração da pandemia no país levou o Governo a anunciar mais restrições que entram em vigor a parti desta quinta-feira.Para além disso,Numa declaração ao país, Boris Johnson apelou a um "espírito de sacrifício nacional" e avisou que, se a curva epidémica não achatar, terá de endurecer ainda mais as medidas, nos próximos meses.Os assessores científicos do Governo avisaram no início da semana que

Itália deixa recado a Johnson

Especialistas explicam que o aumento de casos no Reino Unido está, em parte, relacionado com o aumento da capacidade de testagem no país – uma questão que poderá justificar a baixa taxa de infeção em comparação com países como Itália e Alemanha, para além dos problemas do sistema britânico de monitorização de contactos.Questionado sobre esta possibilidade, o primeiro-ministro britânico,e se olharem para a história deste país nos últimos 300 anos, praticamente todos os progressos, da liberdade de expressão à democracia, vieram daí”.As palavras de Johnson foram interpretadas como uma ofensa, ao estabelecer uma ligação entre as taxas atuais de infeção registadas em Itália e Alemanha com as vivências históricas de totalitarismo.Além do presidente italiano, também o vice-ministro da Saúde, Pierpaolo Sileri, respondeu aos comentários do primeiro-ministro britânico, afirmando ao jornal The Guardian que “. Sileri defendeu que o cumprimentos das regras básicas por parte da maioria dos italianos permitiu-lhes manter a sua liberdade e uma vida relativamente normal, garantindo ao mesmo tempo a sua liberdade futura.“Acho que o uso de máscaras, que era uma das primeiras regras [impostas], foi fundamental para reduzir a transmissão”, disse Sileri. O vice-ministro da Saúde admitiu que o Governo italiano tem sido “muito rígido com o uso de máscara em espaços públicos e onde o distanciamento físico é difícil de manter”, mas sublinha que também reduziram gradualmente o confinamento. “argumentou Sileri.O vice-ministro italiano da Saúde acrescentou que o longo e difícil confinamento nacional, bem como o sistema eficaz de testagem e monitorização, permitiu a Itália evitar o intenso ressurgimento do vírus que tem sido observado em países como França, Espanha e Reino Unido.No entanto, Sileri deixa o alerta: “O fato de hoje termos números baixos não significa que permanecerá sempre assim.”.